Parlamento chumba pedido de suspensão do mandato de André Ventura

O deputado do Chega pediu para ser substituído durante o período de campanha eleitoral para as presidenciais.



O Estatuto dos Deputados só permite substituição se o deputado estiver gravemente doente, tiver sido pai ou tiver de dar seguimento a um processo judicial.



Já a lei eleitoral para a presidência prevê apenas a dispensa de funções, e não a suspensão, no caso dos deputados.



Só CDS e PAN concordaram com o pedido de André Ventura.



O PSD alegou que quer alterar a lei para que a suspensão de mandato dos deputados seja mais flexível.