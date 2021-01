Presidenciais: Marcelo faz apelo ao voto dos portugueses

"Não choveu, o que é uma boa notícia para os portugueses poderem votar. Sei que está a decorrer muito bem por todo o país o voto, com distanciamento, com respeito das regras sanitárias, com paciência das pessoas onde há filas", afirmou, em declarações as jornalistas.







"Respeito os que não vão votar por medo da pandemia, os que não vão votar porque não querem votar. Eu respeito todos", afirmou, concluindo com um apelo: "Aquilo que eu apelo é que aqueles que possam votar, queiram votar, ultrapassem os receios e os medos".