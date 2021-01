Presidente reeleito promete combate à pandemia e ao extremismo

naquela que foi a sua segunda candidatura à Presidência portuguesa. Apesar de uma abstenção recorde, o Presidente alcançou nestas eleições o primeiro lugar do pódio, sendo seguido por Ana Gomes, com 12,97 por cento dos votos, e André Ventura, com 11,90.As primeiras palavras do discurso do vencedor foram dirigidas a todas as vítimas da pandemia de Covid-19 em Portugal.“A 2 de novembro, dia da evocação das vítimas da pandemia no Palácio de Belém, havia 2590 mortos. São agora 10469.”, começou por dizer o Presidente reeleito.Para Marcelo Rebelo de Sousa, a eleição de hoje comprova a “renovação da confiança no Presidente da República em funções”, dizendo sentir-se “profundamente honrado e agradecido”.Mas o Chefe de Estado retirou outra conclusão dos resultados desta noite: que os portugueses querem um Presidente “que respeite o pluralismo e a diferença, um Presidente que nunca desista da justiça social”.Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um Presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um Presidente próximo, um Presidente que estabilize,Que não seja um Presidente de fação”, disse Marcelo, numa aparente referência ao candidato de extrema-direita André Ventura.

Portugueses não querem “radicalização e extremismo”

O Presidente da República disse ter retirado duas mensagens “muito claras” dos resultados eleitorais desta noite. A primeira é que os portugueses “querem mais e melhor em proximidade, em convergência” e na gestão da pandemia.A segunda é que deve “tudo fazer para persuadir quem pode elaborar leis a ponderar a revisão, antes de novas eleições, daquilo que se concluiu dever ser revisto para ajustar situações como a vivida” nesta pandemia.Ainda com base nos resultados, Marcelo Rebelo de Sousa acredita que, uma crise económica sem termo à vista, um empobrecimento agravado, um recuo na comparação com outras sociedades”,Querem, antes, “uma pandemia dominada o mais rápido possível, uma recuperação de emprego e rendimentos”, assim como o “combate à pobreza e à exclusão e um sistema político estável com governação forte, sustentável e credível”.“Querem que a democracia constitucional responda aos dramas e angústias dos portugueses, mas, ou seja, não democrática”.

Marcelo quer “fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados”

Ainda no seu discurso de vitória, Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que “dentro de três anos estaremos no meio século do 25 de Abril”, considerando, muito mais justos, muito mais solidários do que éramos no início da caminhada”.Antes desses três anos, “temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, quebrar as barreiras erguidas, ultrapassar as solidões multiplicadas,”, defendeu o Presidente.“Temos de recuperar e valorizar todos os dias as inclusões, as partilhas, os afetos, as cidadanias esvaziadas pela pobreza, pela dependência, pela distância”.Para Marcelo Rebelo de Sousa, tudo isto começa no combate à pandemia. “Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior e durará mais”, explicou. Por essa razão,“Temos de fazer tudo o que de nós dependa, mas mesmo tudo, para travar e depois inverter um processo que está a pressionar em termos dramáticos as nossas estruturas de saúde”, acrescentou.

Presidente garante “solidariedade institucional total” com Governo

Para que este combate à pandemia seja sólido, Marcelo Rebelo de Sousa garante a sua “, tentando envolver o maior número de partidos e parceiros económicos e sociais numa desejável conjugação coletiva”.“Não deixa de ser uma desafiante ironia do destino que essa missão, que é minha, que é vossa, que é nossa, possa continuar a contar como Presidente reeleito, com alguém que pertence a um grupo de risco, simbolizando que estamos todos unidos, os mais novos e os menos novos”, declarou o vencedor destas eleições.O resultado desta noite eleitoral não foi surpreendente, com todas as sondagens prévias a apontarem para a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. A maior dúvida residia entre os seguintes lugares do pódio.A corrida foi renhida entre Ana Gomes e André Ventura, mas. O candidato do Chega foi escolhido por 11,90 por cento dos eleitores e, em vez de cumprir a promessa de demissão caso fosse ultrapassado por Ana Gomes,Em quarto lugar nestas eleições ficou João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP, com 4,32 por cento dos votos, seguido por Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, com 3,95, por cento, Tiago Mayan (Iniciativa Liberal), com 3,22, e Vitorino Silva (independente), com 2,94.