"Hora de abrir a pestana". André Pestana concorre a Belém como candidatura alternativa

Foi ainda em dezembro de 2024, mais de um ano antes das Eleições Presidenciais de 2026, que o coordenador nacional do S.T.O.P. anunciou a intenção de se candidatar e, assim, declarar “guerra à precariedade, à destruição dos serviços públicos, às listas de espera que continuam a existir, à escola depósito em que está a ser transformada a escola pública”.



Na altura, André Pestana disse que seria uma candidatura independente e "a favor dos trabalhadores, para os trabalhadores", recusando rótulos de esquerda ou direita. Biólogo de formação e ativista, decidiu concorrer a Belém em resposta a um desafio que “50 ativistas sociais” lhe lançaram e por acreditar representar uma alternativa ao sistema político tradicional.



“Cinquenta anos após o 25 de Abril, 50 ativistas sociais desafiaram André Pestana a candidatar-se à Presidência da República”, declara na página oficial de candidatura.





Cerca de um ano depois formalizou a candidatura sob o mote "é hora de abrir a pestana" e como “uma candidatura alternativa, claramente, ao que não temos tido”.

“Uma esquerda diferente”

Do sindicalismo à corrida a Belém