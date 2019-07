Partilhar o artigo Cláudia Joaquim e a redução do tempo médio de espera para a atribuição de pensões Imprimir o artigo Cláudia Joaquim e a redução do tempo médio de espera para a atribuição de pensões Enviar por email o artigo Cláudia Joaquim e a redução do tempo médio de espera para a atribuição de pensões Aumentar a fonte do artigo Cláudia Joaquim e a redução do tempo médio de espera para a atribuição de pensões Diminuir a fonte do artigo Cláudia Joaquim e a redução do tempo médio de espera para a atribuição de pensões Ouvir o artigo Cláudia Joaquim e a redução do tempo médio de espera para a atribuição de pensões