Entrevista à Secretária de Estado da Habitação

Foto: Antena1

São no total 25.762 famílias que vivem, em todo o país, em casas sem condições. 74% nas duas grandes área metropolitanas. Desde casos de barracas, às ilhas do centro do porto, a habitação social degradada.



O governo prepara-se, com base neste documento, já enviado ao parlamento, para aprovar no final de Março a estratégia de reabilitação e realojamento em todo o país. Ao todo são oito programas que compõem a nova geração de políticas de habitação.



Pode ver aqui na íntegra a entrevista de Olívia Santos à Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho: