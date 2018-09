Partilhar o artigo Livro «Comenda com gente» fotobiografia de uma aldeia alentejana Imprimir o artigo Livro «Comenda com gente» fotobiografia de uma aldeia alentejana Enviar por email o artigo Livro «Comenda com gente» fotobiografia de uma aldeia alentejana Aumentar a fonte do artigo Livro «Comenda com gente» fotobiografia de uma aldeia alentejana Diminuir a fonte do artigo Livro «Comenda com gente» fotobiografia de uma aldeia alentejana Ouvir o artigo Livro «Comenda com gente» fotobiografia de uma aldeia alentejana