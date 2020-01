Rui Rio: O PSD não pode mudar de líder como quem muda de camisa

“O PSD não pode mudar de líder como quem muda de camisa”, diz o décimo oitavo líder do partido em entrevista à Antena 1.Rui Rio diz que o PSD só pode crescer na componente moderada da sociedade e no centro, porque à direita só há mais 7 deputados. Os votos a conquistar estão à esquerda. E para se definir responde: “Tanto sou do centro direito como do centro-esquerda”.É o plano de Rui Rio que admite que é muito difícil para o PSD ganhar as autárquicas: “não se recupera em 4 anos aquilo que se perdeu em 20 anos”.A segunda volta da eleição para a presidência do PSD realiza-se no próximo sábado, depois de no último fim-de-semana Rui Rio ter vencido, mas sem maioria absoluta.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Rui Rio à editora de política da Antena1, Natália Carvalho: