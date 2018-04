Sete detidos e seis polícias feridos após o clássico

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Abr, 2018, 22:30 / atualizado em 16 Abr, 2018, 08:01 | Futebol Nacional

"Houve sete detenções no total por agressões e arremesso de objetos a polícias e por posse e deflagração de artefactos pirotécnicos e também um indivíduo identificado por contrafação, em que foi apreendido o material contrafeito", disse o comissário da PSP Sérgio Soares aos elementos da comunicação social.

De acordo com o mesmo responsável policial, "seis polícias foram feridos pelo arremesso de garrafas e pedras por parte dos adeptos do Sport Lisboa e Benfica", obrigado as autoridades a usarem "a força de uma forma mais elevada".

Foram usados "vários meios coercivos" pela polícia para obrigar os adeptos benfiquistas a saírem do complexo desportivo, nomeadamente "arma de fogo com bagos de borracha", tendo sido disparados tiros para o ar, mas também para "zonas menos letais, de forma a que os adeptos abandonassem o local", explicou o comissário.

Segundo o agente da autoridade, os distúrbios começaram "no topo sul do Estádio do Benfica" entre os adeptos do clube e, após a intervenção policial, "a agressividade dos adeptos do Benfica virou-se para a PSP".

O comissário adiantou que houve adeptos do Benfica e do FC Porto que também ficaram feridos, embora não conseguisse dizer quantos.

Várias ambulâncias acorreram ao local para prestar assistência aos feridos.

"Sabíamos que era um jogo de risco elevado, com casa cheia, cerca de 63 mil espetadores, 3.400 oriundos e adeptos do Porto", sublinhou Sérgio Soares à estação de televisão.

"Tendo em conta o contexto, decidimos colocar este policiamento mais musculado e, de facto, houve necessidade de usá-lo na parte final do jogo depois da desordem entre os adeptos do Benfica", acrescentou o comissário.

Um golo de Herrera, aos 90 minutos, deu hoje ao FC Porto a vitória no clássico com o Benfica, por 1-0, e devolveu aos `dragões` a liderança da I Liga da portuguesa de futebol, na 30.ª jornada.

A vitória no Estádio da Luz deixa o FC Porto no comando do campeonato.