Ataques em Zaporizhia e Donetsk provocam pelo menos onze mortos, Zelensky pede rapidez na entrega de armas

De acordo com o governador regional de Zaporizhia, Ivan Fedorov, pelo menos duas crianças morreram do ataque naquela região, que provocou um total de sete mortos. Na sequência desta ação russa, vários edifícios, incluindo em zonas residenciais, ficaram danificados, acrescentou o responsável local.



Vilniansk fica a cerca de 30 quilómetros a nordeste de Zaporizhia, a principal cidade da região, que continua sob controlo ucraniano. Moscovo determinou a anexação unilateral deste território desde setembro de 2022, mas, ainda que detenha uma parte significativa da mesma, não a controla completamente.



As autoridades ucranianas deram ainda conta de quatro mortes em aldeias situadas na região de Donetsk, em zonas fronteiriças de combate, junto à linha da frente.



Estes ataques acontecem poucas horas depois de outra ofensiva russa na cidade de Dnipro, norte de Zaporizhia, que provocou pelo menos um morto e 13 feridos, adiantou a polícia ucraniana.



Em comunicado de imprensa, a polícia adianta que a vítima mortal é uma mulher de 76 anos e que entre os feridos incluem-se uma criança e uma mulher grávida.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já veio apelar aos países aliados para que se apressem na entrega armas após os mais recentes ataques russos.



“As decisões de que necessitamos devem ser aceleradas. Qualquer atraso nas decisões nesta guerra significa a perda de vidas humanas”, vincou Zelensky, pedindo uma entrega de armas expedita para “destruir os lançadores de mísseis russos”.



(com agências internacionais)