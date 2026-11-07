Kiev com abastecimentos comprometidos. Ataques russos atingem ponte e infraestruturas energéticas

Uma nova vaga de bombardeamentos noturnos por parte das forças russas causou danos a uma ponte rodoviária de elevado peso estratégico e a infraestruturas energéticas da capital ucraniana e dos arredores. Os sistemas de aquecimento e o abastecimento de água de Kiev ficaram parcialmente comprometidos. O presidente ucraniano havia adiantado, na sexta-feira, dispor de "informações" que apontavam para um iminente ataque russo a infraestruturas civis e energéticas, nomeadamente pontes.



"Dispomos de informações que indicam que está a ser preparado um novo ataque contra o sector energético, contra as nossas pontes sobre o Rio Dnieper e contra as infraestruturas civis", afirmou Volodymyr Zelensky durante a comunicação diária.



O presidente ucraniano exortou os aliados ocidentais a fornecerem mísseis intercetores destinados aos sistemas antiaéreos Patriot.

Frente negocial

Está marcada para os próximos dias 10 e 11 de novembro uma reunião trilateral, em Abu Dhabi, entre enviados especiais de Ucrânia, Rússia e Estados Unidos - o objetivo é procurar ressuscitar a via de conversações, largamente paralisada desde fevereiro. O Kremlin de Vladimir Putin continua a exigir que as forças ucranianas se retirem por completo de Donetsk, no leste do país. Kiev recusa e sustenta que que um tal recuo acentuaria a vulnerabilidade da Ucrânia. - o objetivo é procurar ressuscitar a via de conversações, largamente paralisada desde fevereiro.



