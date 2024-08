Kiev reivindica ter destruído três aviões em aeródromo russo

De acordo com dados fornecidos a meios de comunicação ucranianos, a base aérea russa de Savasleika foi atacada por `drones` kamikaze ucranianos, no dia 16 de agosto, e como resultado desta operação foram destruídos um MiG-31 K/I, bem como dois II-76.

Além disso, outras cinco aeronaves foram danificadas, provavelmente também do tipo MiG-31 K/I, acrescentaram as mesmas fontes, citadas pela agência noticiosa Ukrinform e pelo jornal Ukrainska Pravda.

O mesmo aeródromo já tinha sido alvo de um ataque de `drones` na noite de 13 para 14 de agosto.

A Ucrânia está em guerra no leste do país com a Rússia desde 2014, quando os russos anexaram a península ucraniana da Crimeia e, posteriormente, em 24 de fevereiro de 2022, quando lançaram uma invasão em grande escala ao território ucraniano.