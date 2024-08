Legião da Liberdade anti-Kremlin apela a adesão de soldados russos

"Apelamos a todos os militares das Forças Armadas Russas para que se rendam voluntariamente às Forças Armadas da Ucrânia (...). Para aqueles que desejam continuar a lutar por um futuro normal para a Rússia, resta a opção de aderir à Legião", escreveu a organização, numa mensagem na rede social Telegram.

"Estamos dispostos a comunicar com qualquer pessoa que manifeste o desejo de dirigir armas contra o Kremlin", prometeu a Legião, fornecendo um número de telefone de contacto na mesma mensagem.

"A História ensina que quando as pessoas perdem a fé nos seus `governantes`, escolhem a liberdade. Esse momento já chegou", argumentou a organização.

A Legião garantiu que já existem centenas de soldados russos que, ignorando as "ordens criminosas" dos seus políticos, "optaram por viver em vez de morrer por uma medalha ou outra mansão" do chefe do Estado-Maior russo, tendo-se entregado às autoridades ucranianas.

O Corpo de Voluntários Russos (RDK) e a Legião da Liberdade Russa lideraram as primeiras incursões em território russo logo após o início da guerra, antes de as Forças Armadas Ucranianas lançarem a sua ofensiva na província de Kursk.