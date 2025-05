Moscovo acusa Kiev de intensificar ataques aéreos para travar negociações

Moscovo afirma que os recentes ataques na Ucrânia foram “uma resposta a ataques maciços de drones ucranianos" contra civis russos.

Ucrânia reforça defesas aéreas

Rússia diz estar a trabalhar em memorando de paz

"Por iniciativa da Federação Russa, foi retomado o diálogo direto entre a Rússia e a Ucrânia sobre a solução pacífica do conflito na Ucrânia" em Istambul há cerca de dez dias, começou por afirmar o ministério russo em comunicado.O Ministério russo da Defesa disse ter abatido 99 drones ucranianos durante a última noite. A Rússia, por sua vez, lançou 60 drones contra a Ucrânia durante a noite, provocando pelo menos dez feridos, segundo as autoridades de Kiev.Esta onda de ataques russos levou o presidente norte-americano, Donald Trump, a endurecer a sua postura em relação Moscovo, considerando que o presidente russo, Vladimir Putin, ficou " absolutamente louco ".Enquanto a Rússia aumenta os ataques com drones, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky alertou esta segunda-feira que o inimigo está a preparar novas ofensivas terrestres e anunciou ter pedido um reforço das defesas aéreas para conter os ataques.Zelensky anunciou também no seu discurso um aumento na produção de drones de interceção para conter ataques russos maciços, afirmando que vão procurar “financiamento adicional” dos seus parceiros para o apoiar.Zelensky disse ainda que, uma semana depois de o presidente Vladimir Putin ter dito que iria colocar as suas condições para declarar este cessar-fogo por escrito, a Rússia ainda não apresentou o documento.Esta segunda-feira, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros disse que ainda estão a trabalhar no memorando que estabelece os princípios de um possível futuro acordo de paz para pôr fim ao conflito.Após uma chamada telefónica com o presidente norte-americano, na semana passada, Vladimir Putin abriu caminho a contactos com Kiev ao concordar trabalhar com a Ucrânia num memorando sobre possível acordo de paz.Putin disse que o memorando definiria os princípios de um possível acordo, o calendário de um possível acordo de paz e detalhes sobre um possível cessar-fogo.Maria Zakharova disse que continuam a trabalhar no documento e que assim que estiver pronto, será entre à Ucrânia.