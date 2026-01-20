Novo ataque russo deixa quase metade de Kiev sem aquecimento

A vasta área da cidade localizada na margem leste do rio Dnieper, composta principalmente por bairros residenciais, também está sem água canalizada, segundo o autarca.

A 9 de Janeiro, Kiev já tinha sofrido um ataque russo que deixou seis mil edifícios sem aquecimento, o pior ataque de Moscovo à rede elétrica da capital ucraniana desde o início da invasão, há quatro anos.

Thousands of houses are without heating in Kyiv at -15°C outside, following Russia's mass strike overnight.



War criminal Putin continues to wage a genocidal war against women, children, and elderly.



Strikes on Kyiv, Vinnytsia, Dnipro, Odesa, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy, and…

Os ataques russos também danificaram infraestruturas energéticas críticas e outras instalações nas regiões de Vinnytsia, Dnipro, Odessa, Zaporizhzhia, Poltava e Sumy, disse Sybiha.

Outras regiões da Ucrânia, incluindo Odessa (sul), Rivne (oeste) e Vinnytsia (centro-oeste), também sofreram bombardeamentos nas suas infraestruturas energéticas durante a noite, de acordo com as autoridades locais.

Central nuclear de Chernobyl perdeu toda a energia externa

Several Ukrainian electrical substations vital for nuclear safety were affected by widespread military activity this morning, Director General @rafaelmgrossi said.



ChNPP lost all off-site power and power lines to other NPPs were also impacted.



"The IAEA is actively following…

Seis horas de alerta aéreo

Na região de Kiev, perto da cidade de Butcha, dois postos de abastecimento de combustível foram danificados e um homem de 50 anos morreu no ataque, revelou o governador regional através do Telegram.





Foram ouvidas várias explosões no centro da cidade durante o alerta aéreo, que durou mais de seis horas, segundo a AFP. No relatório diário, o Ministério russo da Defesa afirmou ter bombardeado indústrias militares, depósitos de munições e "infraestruturas energéticas e de transporte" utilizadas pelo exército ucraniano.

À medida que a guerra com a Rússia se aproxima do seu quarto ano, os esforços diplomáticos para encontrar uma forma de pôr fim ao conflito não produziram resultados tangíveis até à data, apesar da pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Kiev e Moscovo.





A Ucrânia foi convidada a participar na iniciativa Conselho de Paz do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta terça-feira, acrescentando que diplomatas estavam a trabalhar no convite.



Vários jornalistas da AFP que vivem nestes bairros confirmaram a falta de água canalizada e de eletricidade. Muitos residentes ficaram sem eletricidade durante dias após o ataque, que ocorreu durante um período de frio extremo. Kiev já sofria com graves cortes de energia e aquecimento após os ataques anteriores à cidade, no início de janeiro, e dezenas de equipas de reparação trabalharam ininterruptamente durante mais de uma semana para restabelecer o fornecimento aos residentes. "O apoio ao povo ucraniano é urgente". Sybiha reiterou o pedido de assistência energética adicional urgente, defesa aérea e intercetores por parte dos aliados da Ucrânia. "A Rússia não mudou de rumo: destruir a Ucrânia", lamentou a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, Mariana Betsa. Impactos de projéteis ou destroços de alvos abatidos pelas defesas aéreas foram registados em 23 locais diferentes, segundo a mesma fonte. Na região de Rivne, mais de dez mil casas ficaram sem eletricidade, anunciou a administração regional. Segundo a presidente da câmara, Vitali Klitschko, "vários edifícios foram danificados, incluindo uma escola primária" A central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, palco da pior catástrofe nuclear civil do mundo, perdeu toda a sua energia externa após uma intensa atividade militar na manhã de terça-feira, informou a agência de vigilância atómica da ONU numa publicação no Facebook. A AIEA afirmou que várias subestações elétricas ucranianas vitais para a segurança nuclear foram afetadas pela atividade militar, enquanto as linhas elétricas de outras centrais nucleares também foram impactadas O Ministério afirmou que o ataque foi uma resposta a ataques ucranianos contra alvos não militares russos e que todos os alvos, incluindo fábricas de longo alcance e depósitos de munições, foram atingidos.