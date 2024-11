"Ataque massivo". Mísseis russos danificam infraestrutura de energia na Ucrânia

O maior fornecedor privado de energia do país fala em danos consideráveis nos equipamentos das centrais térmicas. Há, nesta altura, três regiões sem eletricidade.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já reagiu nas redes sociais, dizendo que a Rússia lançou cerca de 120 mísseis e 90 drones num ataque aéreo combinado "massivo" contra a infraestrutura energética da Ucrânia.



O líder ucraniano revelou que, na região de Mykolaiv, um drone matou pelo menos duas pessoa e feriu outras seis.



Zelensky garante que todos os esforços estão a ser feitos para restabelecer a energia nas áreas afetadas.

