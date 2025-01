"No âmbito da ofensiva das unidades do grupo militar do Sul, a cidade de Kurákhov, o centro urbano mais densamente povoado da região sudoeste do Donbass, foi completamente libertada", indicou o ministério na rede social Telegram.

De acordo com a mesma fonte, "durante 10 anos o regime de Kiev transformou a cidade num poderoso bastião defensivo, com uma ampla rede de postos de tiro e túneis subterrâneos".

A cidade está protegida a norte pela barragem de Kurájove, "o que limitou substancialmente as possibilidades de manobra das unidades de assalto russas", acrescentou.

Para defender a cidade, a Ucrânia enviou um grande número de tropas, "que incluíam unidades nacionalistas e mercenários estrangeiros, apoiados por artilharia e tanques", afirmou a Defesa, segundo a qual o exército ucraniano concentrou 26 batalhões com mais de 15.000 soldados em Kurákhov .

"Graças às ações profissionais das forças russas, durante a libertação de Kurákhov o inimigo perdeu 80% dos seus homens (mais de 12.000 pessoas), cerca de 3.000 veículos de combate, incluindo 40 tanques e outros veículos blindados. A média diária de baixas do exército ucraniano variou entre 150 e 180 soldados, entre mortos e feridos", segundo o ministério.

A tomada desta cidade, um importante centro logístico, "tornou consideravelmente difícil o abastecimento da retaguarda e dos militares ucranianos no setor de Donetsk, com o qual o regime de Kiev perdeu a possibilidade de bombardear a população civil de Donetsk com a sua artilharia", explicou.

A captura de Kurákhov permite às tropas entrar no espaço operacional e "aumentar a velocidade de libertação dos territórios da República Popular de Donetsk", acrescentou o comando militar russo.

O ritmo da ofensiva russa aumentou no segundo semestre do ano passado e, sobretudo a partir de agosto, as perdas territoriais aumentaram todos os meses.

Em novembro, as Forças Armadas ucranianas perderam 610 quilómetros quadrados de território, ou 20,3 quilómetros quadrados/dia, nos confrontos com as tropas russas.

As maiores perdas territoriais registam-se nas regiões orientais de Donetsk e Kharkiv.

Foi no território da região de Donetsk que o exército russo concentrou o maior potencial ofensivo e alcançou os maiores sucessos.

A Ucrânia perdeu mais de 3.600 quilómetros quadrados de território em 2024, face aos 540 quilómetros quadrados que deixou de controlar um ano antes e aos 430 quilómetros quadrados que conseguiu libertar da ocupação russa, segundo dados da plataforma de análise militar russa.

Depois de garantir o controlo de Kurákhov, as forças russas vão concentrar-se na captura das cidades de Toretsk e Chasiv Yar, na região de Donetsk, enquanto continuam a avançar em direção a Pokrovks.