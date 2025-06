Rutte afirma que não "há alternativa" ao reforço do investimento da NATO

Cimeira da NATO em Haia



Aliados esperam um compromisso claro de Trump

Espera-se que o texto cite a Rússia como uma ameaça e reafirme o apoio dos aliados à Ucrânia, mas não se debruce sobre essas questões, uma vez que Trump assumiu uma postura mais conciliatória em relação a Moscovo e tem apoiado menos Kiev do que o seu antecessor, Joe Biden.





Para esta quarta-feira, está agendado um encontro entre o presidente ucraniano e o homólogo norte-americano à margem da cimeira da NATO, confirmou o gabinete de Zelensky.







Pagos com juros dos ativos russos

"A Rússia, e não a Ucrânia, deve pagar o preço da guerra bárbara e ilegal de Putin. É justo que utilizemos os ativos russos apreendidos para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia. A segurança da Ucrânia é vital para a nossa própria segurança", frisou Starmer, antes da cimeira anual da NATO.







c/ Agências

. Em simultâneo,”, afirmou Mark Rutte, à entrada para a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Haia, nos Países Baixos.O secretário-geral da NATO reconheceu que ainda há nove países que só alcançarão os 2% de investimento do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa no final de 2025, mas rejeitou que a recusa de Espanha em ir além desta percentagem quebre a unidade da organização político-militar.”, apreciou.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse no fim de semana que não iria além de 2,1% do PIB, mas Mark Rutte considerou que não há isenções de qualquer país.Em 2024, Portugal investiu cerca de 4.480 milhões de euros em defesa, aproximadamente 1,58% do seu PIB, o que colocou o país entre os aliados da NATO com menor despesa militar - abaixo da meta dos 2% -, segundo estimativas do Governo.Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Paulo Rangel e Nuno Melo, respetivamenteOs chefes de Estado e de Governo dos 32 países que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte encontram-se esta quarta-feira em Haia para firmar um acordo de investimento para a próxima década, em princípio, que deverá fixar a meta de dedicar 5% do PIB à defesa (3,5% de investimento direto e 1,5% em projetos civis que também podem ter uma utilização militar).Os responsáveis da NATO esperam que o conflito entre Israel e o Irão e o bombardeamento americano de instalações nucleares iranianas no fim de semana não ensombrem o encontro, organizado por Rutte na sua cidade natalOs líderes de 31 dos 32 países da NATO esperam que a promessa de aumentar os gastos com a defesa leve o presidente norte-americano a dissipar as dúvidas de Donald Trump e o seu compromisso com a aliança.Falando aos jornalistas a bordo do Air Force One, afirmou que havia “numerosas definições” da cláusula. "Estou empenhado em salvar vidas. Estou empenhado na vida e na segurança. E vou dar-vos uma definição exata quando lá chegar", afirmou.“Vai conseguir algo que nenhum presidente americano em décadas conseguiu fazer”, disse Rutte a Trump.“A Europa vai pagar em GRANDE como deve, e será a sua vitória”.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teve de se contentar com um lugar no jantar da pré-cimeira, na terça-feira à noite, em vez de um lugar na reunião principal, na quarta-feira, embora Trump tenha dito que provavelmente se encontraria com Zelensky separadamente.O Kremlin acusou a NATO de estar num caminho de militarização desenfreada e de retratar a Rússia como um “demónio do inferno”, a fim de justificar o seu grande aumento nas despesas de defesa.obtidos através do esquema de aceleração extraordinária de receitas (ERA) do governo. Esta iniciativa marca a primeira vez que o Reino Unido utiliza fundos ligados à Rússia para financiar diretamente armamento para Kiev.Originalmente concebidos como mísseis ar-ar, os ASRAAM foram adaptados por engenheiros da RAF e pela MBDA UK para disparar a partir da traseira de um camião de fabrico britânico. A conversão demorou apenas três meses.