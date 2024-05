Antissemitismo. Autoridades francesas investigam autores das "mãos vermelhas" no Memorial da Shoah em Paris

Na sequência do ato de vandalismo ao Muro dos Justos, onde estão afixadas placas com os nomes dos 3.900 homens e mulheres que ajudaram a salvar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, foi aberta uma investigação, no dia 15 de maio, por “danos intencionais a bens classificados e com base na pertença a uma nação, grupo étnico, raça ou religião”. Um crime punível com sete anos de prisão, de acordo com o Ministério Público.



Ingerência estrangeira nos atos de antisemitas?



"Temos algumas pistas sobre os autores, mas não me cabe a mim chegar à conclusão de que houve interferência".

A procuradora-Geral de Paris, Laure Beccuau, disse à France Info esta segunda-feira que tinha sido "aberto um inquérito judicial na sexta-feira" para prosseguir as investigações. Quando questionada sobre a possibilidade de interferência estrangeira, a procuradora recusou-se a confirmar:





No ano passado, a diplomacia francesa condenou a "ingerência digital russa" nas centenas de estrelas de David que foram pintadas na região de Paris, no final de outubro de 2023. O serviço de informações francês (DGSI), por sua vez, insistiu que a operação tinha sido planeada pelos serviços de segurança russos (FSB). De acordo com as autoridades francesas, tratou-se de um ato de desestabilização orquestrado a partir da Rússia.











investigação da FranceInfo denuncia uma vasta rede de desinformação russa







Laure Beccuau reconheceu que o Ministério Público de Paris tem estado sobrecarregado, devido ao aumento de atos antisemitas, desde o atentado de 7 de outubro perpretado pelo grupo islamita palestiniano Hamas em Israel. "Infelizmente, recebemos muitas, muitas denúncias de atos anti-semitas e, por conseguinte, o departamento especializado de Paris, que é responsável por todos os tipos de investigação, está muito ocupado", disse a procuradora de Paris.



Três suspeitos em fuga

Libération. O Ministério Público anunciou na quarta-feira, 22 de maio, que os três suspeitos tinham sido detetados pela polícia através das câmaras de videovigilância e da localização dos telemóveis, escreve o jornal francês





"As investigações permitiram apurar que as reservas (dos bilhetes de autocarro) tinham sido feitas a partir da Bulgária", acrescentou o Ministério Público.







Até ao momento, os inspetores conseguiram "reconstruir o seu percurso" até a um hotel a leste de Paris e descobrir que os indivíduos deixaram a capital francesa, em direção a Bruxelas num autocarro da Flixbus, imediatamente após a profanação do Muro dos Justos, de acordo com o Ministério Público de Paris.