Aumento de racismo e antissemitismo leva a detenções na Europa

As autoridades de cinco países europeus, nomeadamente Alemanha, França, Espanha, Itália e Áustria, tomaram medidas contra 209 pessoas pelo seu alegado envolvimento em crimes de ódio violentos, no âmbito de um dia de ação conjunta destes serviços, indicou a agência policial europeia num comunicado de imprensa. “Alguns dos indivíduos estão ligados ao extremismo por motivos religiosos, enquanto outros terão incitado à violência contra políticos e a atos violentos contra o sistema político e comunidades específicas”, lê-se em comunicado.







No terceiro dia de ação conjunta contra crimes de ódio violentos, tanto online como offline, a Europol apoiou as atividades operacionais coordenadas pelo Gabinete Nacional de Luta contra os Crimes de Ódio espanhol (ONDOD, na sigla em inglês) que visaram mais de duas centenas de indivíduos, principalmente “extremistas de direita e de esquerda”.





Na sequência da implementação de diferentes ações, nomeadamente de múltiplas rusgas e apreensões de dispositivos eletrónicos, telemóveis, armas e material de propaganda, levadas a cabo pelos agentes dos países participantes, foram interrogadas 54 pessoas na Alemanha, depois de efetuadas 65 buscas domiciliárias, e 55 pessoas em França.



As autoridades francesas visaram 72 indivíduos em território nacional por várias infrações cometidas na internet mas também offline, entre as quais a utilização de armas proibidas e de símbolos de organizações terroristas, a difusão de propaganda, o incitamento público à prática de crimes e à difamação de políticos.



Entre os visados pelas autoridades, vários deles foram também acusados de fazer comentários antissemitas desde 7 de outubro, data em que começou a guerra entre Israel e o Hamas, segundo conta a agência noticiosa France Presse (AFP).



Em Espanha foram igualmente detidos dois indivíduos por atos criminosos contra comunidades vulneráveis e outros dois estão a ser investigados por violência motivada pelo ódio. Um indivíduo está a ser investigado em Itália por propaganda racista, xenófoba e supremacista e incitamento ao crime.



No comunicado, divulgado esta sexta-feira, a Europol explica que através desta ação conjunta pretende combater e prevenir a proliferação online e offline de discursos de ódio racistas e xenófobos, os apelos à violência e incitamento à prática de diferentes crimes que têm vindo a aumentar em toda a Europa.





c/agências