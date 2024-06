Apenas 50 reféns permanecem vivos dizem autoridades dos EUA

Os dados foram fornecidos por mediadores nas negociações para a libertartação dos reféns, que continuam detidos na Faixa de Gaza, por uma autoridade norte-americana familiarizada com o processo, de acordo com a edição de hoje do The Wall Street Journal.

O jornal recorda que, das cerca de 250 pessoas raptados no ataque liderado pelo Hamas em território israelita, 116 permanecem cativos, mas este número inclui os que se acredita estarem mortos.

Israel confirmou oficialmente que 43 sequestrados estão mortos.

Até agora, sete reféns foram resgatados com vida pelo Exército israelita e outros 109 foram libertados por razões humanitárias ou trocados por prisioneiros palestinianos em cadeias israelitas, durante a trégua de novembro passado.

Nos ataques de 07 de outubro, também morreram cerca de 1.200 pessoas, muitas delas que participaram num festival de música realizado no sul de Israel.

Os ataques desencadearam uma ofensiva israelita que, segundo o Governo de Gaza, controlada pelo Hamas, matou mais de 37 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças.