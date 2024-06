Ataque israelita a escola da ONU em Gaza faz dezenas de mortos

, confirmou o exército israelita em comunicado, referindo que “vários terroristas foram mortos”., acrescentaram as forças israelitas.As Forças de Defesa de Israel alegaram ainda que,

Testemunhas locais descreveram às agências de notícias que um avião de guerra israelita disparou mísseis contra as salas de aulas do último andar da escola daquele campo de refugiados.

Já o diretor do gabinete de imprensa do Governo gerido pelo Hamas rejeitou as reivindicações de Israel., ripostou Ismail Al-Thawabta.As autoridades palestinianas anunciaram, inicialmente, que teriam sido mortas pelo menos 27 pessoas e muitas tinham ficado feridas no ataque ao campo de Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza. O último balanço, contudo, aponta para mais de 45 vítimas mortais., situado na cidade de Deir al-Balah, perto de Nusseirat, declarou o gabinete de imprensa do Hamas, acusando o exército israelita de ter cometido um “massacre horrível”.Ao início da noite, o. Antes deste ataque, este hospital já tinha recebido “pelo menos 70 mortos e mais de 300 feridos, na sua maioria mulheres e crianças, na sequência dos ataques israelitas nas zonas centrais da Faixa de Gaza”, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras, numa mensagem escrita na rede social X (antigo Twitter).O ataque das últimas horas acontece depois de Israel ter anunciado uma nova campanha militar no centro de Gaza, perseguindo os militantes do Hamas que, segundo as autoridades israelitas, se reagruparam nesses campos.

As tropas israelitas voltam a invadir secções da Faixa de Gaza que já tinham invadido anteriormente, sublinhando a resistência do Hamas apesar da ofensiva de quase oito meses no enclave.





Outro ataque a uma casa durante a noite matou seis pessoas, de acordo com os registos. Ambos os ataques ocorreram em Nuseirat, um dos vários campos de refugiados construídos em Gaza, que remonta à guerra de 1948 quando centenas de milhares de palestinianos fugiram ou foram expulsos dos locais de residência antes do estabelecimento do Estado de Israel.



