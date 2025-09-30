Ataques israelitas prosseguem na Faixa de Gaza
As forças israelitas continuaram os seus ataques à Faixa de Gaza durante a noite, tendo sido também registados bombardeamentos de artilharia na Cidade de Gaza e um bombardeamento que feriu várias pessoas no campo de refugiados de Nuseirat.
Uma fonte do Hospital Nasser, em Gaza, revelou à Al Jazeera que três membros da mesma família foram mortos num ataque aéreo israelita a uma tenda onde dormiam deslocados, em Khan Younis.
Outros seis palestinianos foram mortos num bombardeamento israelita contra uma casa a oeste da cidade de Deir el-Balah, no centro de Gaza, segundo uma fonte do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade.
Outro ataque israelita atingiu uma tenda em al-Mawasi, a chamada zona humanitária segura. As forças israelitas atacaram uma tenda onde estavam hospedados um pai, uma mãe grávida de sete meses e o seu filho. A mulher é outra das vítimas mortais.
Al-Mawasi é um dos locais que os palestinianos acreditam ser o mais seguro, porque as forças israelitas o designaram como tal, mas também o têm atacado repetidamente. Também se registaram alguns ataques em Bureij, no centro de Gaza, mas os principais ataques ocorreram na Cidade de Gaza, onde as forças israelitas têm destruído blocos residenciais. As forças terrestres israelitas também estão presentes em diferentes partes da cidade, como Tal al-Hawa e Nassr.
Já no campo de refugiados de Nuseirat, um bombardeamento israelita provocou ferimentos em cinco pessoas.
Há dezenas de palestinianos presos sob os escombros em zonas onde as equipas de defesa civil e de resgate não conseguem chegar.
A Al Jazeera avança ainda que no hospital de Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, uma criança morreu devido à subnutrição e à falta de tratamento.
O Ministério da Saúde de Gaza registou mais de 400 mortes relacionadas com a fome no enclave desde que a guerra de Israel em Gaza começou, a 7 de outubro de 2023.
