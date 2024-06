Decisão sobre guerra total de Israel contra Hezbollah dada como iminente

Nasrallah boasts today about filming the ports of Haifa, operated by international companies from China and India, and threatens to attack them.

We are very close to the moment of decision to change the rules against Hezbollah and Lebanon. In an all-out war, Hezbollah will be… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 18, 2024

Após as ameaças do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, de danificar os portos de Haifa, que são explorados por empresas chinesas e indianas, Katz escreveu numa publicação na rede social X: "".", acrescentou.Katz frisou ainda que Israel pagará um preço elevado, mas o país está unido e deve restaurar a segurança dos habitantes do norte.

Os comentários de Katz foram feitos depois de o exército israelita ter revelado que tinha aprovado os planos de batalha no Líbano. As Forças de Defesa de Israel (IDF) acrescentaram que altas patentes tinham realizado uma avaliação, durante a qual "foram aprovados os planos operacionais para uma ofensiva no Líbano", incluindo "acelerar a prontidão das forças no terreno".







E horas depois de o Hezbollah ter publicado um vídeo de mais de nove minutos com imagens recolhidas por um drone de vários locais de vigilância em Israel, incluindo os portos marítimo e aéreo da cidade de Haifa. Haifa fica a 27 km da fronteira com o Líbano.

O presidente da câmara de Haifa, Yona Yahav, afirmou que o vídeo do Hezbollah era "terror psicológico para os residentes de Haifa e do norte".

A troca de tiros na fronteira norte de Israel com o Líbano é quase diária desde o ataque contra Israel, a 7 de outubro, do movimento islamita Hamas, aliado do Hezbollah libanês, que desencadeou a guerra no território palestiniano.

O movimento armado libanês assinalou a distribuição das imagens, nomeadamente no seu canal Telegram, aconselhando os telespectadores de vários canais a "ver e analisar" o que disse serem "cenas importantes".A decisão de difundir as imagens, que mostravam locais residenciais e militares em Haifa e arredores, incluindo instalações portuárias, parecia destinar-se tanto a um público israelita como a um público internacional mais vasto.Nasrallah afirmou, em novembro, que tinha enviadode vigilância sobre Haifa.As imagens parecem sublinhar as dificuldades crescentes com que Israel se tem deparado para lidar com a ameaça dosdo Hezbollah, incluindo vários incidentes em que os veículos aéreos não tripulados não foram detetados pelos sistemas de defesa aérea israelitas, incluindo um recente ataque a um grupo de tropas israelitas que matou uma pessoa.Segundo o, os especialistas avaliaram que o Hezbollah está a utilizar uma combinação de tácitas para evitar que os seussejam detetados, incluindo voar a baixa altitude e usar vários canais para evitar a tecnologia de interferência.Entre os melhoramentos planeados para os sistemas de defesa aérea de Israel estão as atualizações do sistema Iron Dome para o tornar mais bem equipado para lidar comque voam mais lentamente e a reintrodução de armas antiaéreas convencionais retiradas de serviço, incluindo o sistema Vulcan.

França e EUA procuram solução para parar hostilidades

Os Estados Unidos e a França estão a desenvolver esforços diplomáticos para garantir o fim das hostilidades ao longo da fronteira do Líbano.Em Beirute, Hochstein apelou a um desanuviamento "urgente" das trocas de tiros transfronteiriças entre o Hezbollah e as forças israelitas, que se verificam desde o início da guerra de Gaza.

"O conflito (...) entre Israel e o Hezbollah já durou tempo suficiente", afirmou o enviado presidencial. "É do interesse de todos resolvê-lo rápida e diplomaticamente, o que é possível e urgente".

, que, considera, "também oferece uma oportunidade para acabar com o conflito através da Linha Azul", uma referência à linha de demarcação entre o Líbano e Israel, onde partes da fronteira internacional são disputadas.Apesar da visita de Hochstein à região, parece ter havido poucos indícios de um avanço nos esforços para reduzir a tensão na fronteira entre Israel e o Líbano."Assistimos a uma escalada nas últimas semanas. E o que o presidente Biden quer fazer é evitar uma nova escalada para uma guerra maior", acrescentou Hochstein.

Hostilidades aumentaram na terça-feira

O aumento dos ataques na semana passada foi seguido de uma breve trégua durante o feriado muçulmano Eid al-Adha, que terminou na terça-feira.

O Hezbollah usou o vasto arsenal contra Israel na passada semana, o que levou os responsáveis das Nações Unidas no Líbano a advertir, durante o fim de semana, que o "perigo de um erro de cálculo que conduza a um conflito súbito e mais alargado é muito real".

Não ficou imediatamente claro quem estava no carro ou quantas pessoas foram mortas ou feridas.

Na semana passada, o Hezbollah lançou centenas de drones e foguetes, incluindo mais de 200 num único dia, e o exército israelita atacou alvos do Hezbollah em resposta.