EUA levantam temporariamente sanções ao petróleo russo retido no mar

A guerra no Médio Oriente levou praticamente ao encerramento do estreito de Ormuz, uma das artérias mais importantes do comércio global, por onde normalmente passam cerca de um quinto dos petroleiros e navios de gás natural liquefeito do mundo.

Macron é contra o levantamento de sanções

Segundo a estação Fox News, na quinta-feira havia por todo o mundo cerca de 124 milhões de barris de petróleo de origem russa a circular em navios.

c/ agências

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou na quinta-feira uma “autorização temporária” para permitir aos países a compra de petróleo russo retido no mar durante um período de 30 dias.Segundo este responsável,depois de os preços médios do combustível nos Estados Unidos terem subido cerca de 15 cêntimos por litro.“Esta medida de curto prazo, cuidadosamente adaptada,, que obtém a maior parte das suas receitas energéticas através dos impostos cobrados no ponto de extração”, explicou Bessent.Esta sexta-feira, o preço do petróleo Brent para entrega em maio, referência europeia, abriu com uma ligeira queda de 0,33 por cento, mantendo-se em torno dos 100 dólares por barril.Embora a Administração Trump tenha prometido repetidamente escoltar os navios através do estreito de Ormuz, a atividade ainda não recuperou. O regime iraniano declarou, por sua vez, queenquanto os ataques dos EUA e de Israel continuarem.Moscovo disse esta sexta-feira ser “cada vez mais inevitável” que Washington levantasse as sanções. No Telegram, o enviado da Rússia para a Economia, Kirill Dmitriev, escreveu no Telegram que os EUA estão “a reconhecer o óbvio: sem o petróleo russo, o mercado energético global não pode permanecer estável”.Alguns aliados dos EUA reagiram, porém, contra essa ideia, comcontra a Rússia.A Agência Internacional de Energia (AIE), órgão regulador do setor energético mundial, ordenou na quarta-feira a maior libertação de reservas governamentais da sua história, com os 32 membros a concordaram unanimemente em libertar 400 milhões de barris de petróleo bruto de emergência.