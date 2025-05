França ameaça impor sanções e Israel acusa Macron de "cruzada contra o Estado judeu"

President Macron’s Crusade Against the Jewish State Continues.

The facts do not interest Macron.

There is no humanitarian blockade.

That is a blatant lie.

Israel is currently facilitating the entry of aid to Gaza through two parallel efforts.



In the first effort, nearly 900 aid… pic.twitter.com/cUr3xthnRK — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 30, 2025

Uma em cada cinco pessoas corre risco de fome iminente

Várias pessoas ficaram feridas e outras morreram por tiros do exército israelita, que alega ter disparado para controlar a situação nos centros da GHF.

Num discurso durante uma visita a Singapura, esta sexta-feira, o presidente francês ameaçou impor sanções contra Israel se este continuar a bloquear a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.“O bloqueio humanitário está a criar uma situação insustentável no terreno”, disse Macron durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Singapura, Lawrence Wong."Mas ainda espero que o Governo de Israel mude a sua posição e que finalmente tenhamos uma resposta humanitária", ressalvou.Israel já reagiu e acusou Macron de estar a realizar uma “cruzada contra o Estado judeu”.“Não há um bloqueio humanitário. Isso é uma mentira descarada”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel num comunicado publicado na rede social X, argumentando que quase 900 camiões de ajuda humanitária já entraram em Gaza esta semana.Macron afirmou que Paris está empenhada em trabalhar para uma solução política e reiterou o seu apoio a uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano.Macron enumerou as condições para o reconhecimento do Estado palestiniano: "libertação dos reféns" detidos pelo Hamas; desmilitarização do movimento islamita palestiniano; a não participação do grupo na liderança de um futuro Estado palestiniano; uma "reforma da Autoridade Palestiniana", que gere a Cisjordânia ocupada; o reconhecimento, pelo futuro Estado, de Israel e do "direito de viver em segurança"; e a "criação de uma arquitetura de segurança em toda a região"."É isso que tentaremos consagrar num momento importante a 18 de junho, e eu estarei lá", disse, referindo-se à conferência internacional na sede da ONU, em Nova Iorque, sobre a chamada solução dos dois Estados, israelita e palestiniano.Em abril, o presidente francês admitiu que Paris deverá reconhecer o Estado da Palestina em junho . O anúncio foi recebido com satisfação da parte do Hamas, enquanto Israel criticou o que considera ser uma “recompensa ao terrorismo”.lê-se ainda na declaração do Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros.Sob crescente pressão internacional, Israel levantou parcialmente um bloqueio de 11 semanas à ajuda humanitária a Gaza na semana passada, permitindo que uma quantidade limitada de ajuda fosse entregue ao abrigo de um sistema que tem sido fortemente criticado.Os centros da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla inglesa) – a organização apoiada pelos EUA e por Israel – tornaram-se locais de caos, violência e desespero entre as pessoas que procuram aceder a pacotes com produtos alimentares.A fome e a má nutrição têm-se agravado entre os 2,3 milhões de palestinianos na Faixa de Gaza desde que os dirigentes israelitas impediram a entrada no território de comida, combustíveis, medicamentos e outras, desde há cerca de três meses. Especialistas alertam que uma em cada cinco pessoas corre risco de fome iminente.