Hamas propõe governo palestiniano independente no pós-guerra

“A administração de Gaza depois da guerra é um assunto interno palestiniano que não deve sofrer qualquer interferência externa, e não discutiremos (o pós-guerra) em Gaza com qualquer parte estrangeira”, acrescentou Badran.No entanto, um líder do Hamas declarou à AFP, sob condição de anonimato, que a proposta relativa a este governo apartidário foi apresentada “aos mediadores”.

Biden reporta “progressos” nas negociações

As negociações para um cessar-fogo em Gaza continuam, e apesar das recentes notícias que alertavam para um possível retrocesso devido à intensificação da ofensiva por parte de Israel , o presidente dos EUA considera que as conversações estão num bom caminho.As atuais negociações decorrem em Doha e no Cairo. Na capital do Catar, as negociações centram-se na questão do cessar-fogo e nas modalidades de libertação de reféns em troca da libertação de prisioneiros palestinianos detidos por Israel, bem como na forma como a Faixa de Gaza deverá ser administrada no pós guerra.No Cairo, os mediadores discutem formas de aumentar a ajuda humanitária ao território sitiado e, em particular, as condições para a reabertura do ponto de passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito.A mudança de posição fez aumentar as esperanças para que um acordo de cessar-fogo seja alcançado e que os reféns mantidos pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro sejam libertados.No entanto, na quarta-feira, o líder do Hamas disse que as negociações estavam em risco de “voltar à estaca zero” depois de Israel ter intensificado a ofensiva militar na Faixa de Gaza nos últimos dias.

Rasto de destruição em Gaza

Após uma semana de intensos ataques, as forças israelitas recuaram esta sexta-feira, deixando um rasto de destruição na Cidade de Gaza.Na quinta-feira, cerca de 60 corpos foram descobertos sob os escombros em Shujaiya, um bairro oriental da Cidade de Gaza, após o fim de uma vasta operação israelita que devastou a área."Há corpos espalhados pelas ruas, corpos desmembrados, há corpos de famílias inteiras, há também corpos dentro de uma casa de uma família inteira que foi completamente queimada", disse o porta-voz da Proteção Civil da Faixa de Gaza, Mahmoud Basal.

c/agências