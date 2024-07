1.270 hectares de terra. G7 denuncia expansão dos colonatos de Israel na Cisjordânia

O G7, grupo que inclui Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, França, Alemanha e Itália, já condenou a medida e instou Israel a recuar na sua decisão. "Reafirmamos o nosso compromisso para com uma paz duradoura e sustentável (...) com base na solução de dois Estados", declararam as sete maiores democracias do mundo.

"Rejeitamos igualmente a decisão do Governo israelita de confiscar 1.270 hectares de terra na Cisjordânia - o maior confisco de terras desde os Acordos de Oslo (em 1993) - e a decisão de expandir os colonatos existentes na Cisjordânia ocupada, autorizando 5.295 novas unidades habitacionais e três novos colonatos", acrescentaram em comunicado.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 apelaram também a Israel para que libertasse todas as receitas fiscais da Autoridade Palestiniana ainda retidas, defendendo que a manutenção da estabilidade económica na Cisjordânia é "fundamental para a segurança regional".



Desde o reacender da guerra em Gaza, desencadeada pelo do Hamas a Israel a 7 de outubro, a situação financeira da Autoridade Palestiniana, que exerce poderes limitados sobre uma parte da Cisjordânia, não parou de se deteriorar.

Também esta quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra israelitas acusados de incitar à violência contra palestinianos na Cisjordânia ocupada.



"Hoje, impomos sanções a três indivíduos e cinco entidades israelitas ligados a atos de violência contra civis na Cisjordânia", declarou o Departamento de Estado em comunicado, acrescentando que tem como alvo a organização Lehava, dirigida por Ben Zion Gopstein.



Washington, que é apoiante de Israel, acusa esta organização extremista de ter estado "envolvida em repetidos atos de violência contra os palestinianos".



O Departamento de Estado condenou ainda a existência de quatro colonatos "utilizados como base para ações violentas destinadas a deslocar os palestinianos".



"Estes postos avançados têm sido utilizados para perturbar o pastoreio, restringir o acesso a poços e lançar ataques violentos contra palestinianos vizinhos", alertou Washington.



Os postos avançados, conhecidos como colonatos "selvagens", são construídos sem autorização de Israel.



"Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com a violência extremista e a instabilidade na Cisjordânia, que comprometem a segurança de Israel" e "encorajam o Governo israelita a tomar medidas imediatas para responsabilizar esses indivíduos e entidades", acrescentou o Departamento de Estado.



As sanções norte-americanas, que são em grande parte simbólicas, congelam todos os bens destes indivíduos ou entidades nos Estados Unidos e proíbem quaisquer transações financeiras.



