Hezbollah difunde áudio de Nasrallah aos combatentes

Na gravação de quase dois minutos, sem data, Nasrallah dirige-se aos combatentes por ocasião de manobras militares: "Contamos convosco, com a vossa presença, o vosso sangue e a vossa jihad para defender o vosso povo, os vossos entes queridos (...) esta terra sagrada e este nobre povo".

E acrescenta: "Peço a Alá que os faça sempre guardiães da pátria, guardiães da honra, guardiães da religião e preparadores desta terra para o estabelecimento da desejada e prometida justiça divina".

A gravação acompanha um vídeo publicado no canal Telegram da organização libanesa, que inclui uma transcrição em árabe das frases-chave da mensagem, fotografias de Hassan Nasrallah e imagens de combatentes da organização.

O canal do Hezbollah explica que a mensagem foi enviada aos ativistas durante um dos seus "exercícios militares", mas não anuncia a data em que estes exercícios se realizaram.

Há mais de duas semanas que o Líbano está sujeito a uma campanha incessante de bombardeamentos israelitas, nomeadamente no sul e no leste do país, bem como nos subúrbios do sul de Beirute, conhecidos por Dahye, onde Hassan Nasrallah foi assassinado.

Mais de 1.500 pessoas foram mortas durante estas quase três semanas, de um total de mais de 2.200 que perderam a vida num ano de fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah.