Hezbollah diz ter lançado mísseis contra base militar em Telavive

O movimento político e armado afirmou em comunicado que os mísseis Qader 2 tinham "alcançado os seus alvos".

Segundo o comunicado, o alvo era a base militar israelita de Kirya, onde "se localizam os quartéis-generais do Ministério da Guerra, do Comité do Estado-Maior israelita, da sala de Gestão de Guerra e do Comando de Monitorização e Controlo da Força Aérea".

Três horas antes, o Hezbollah lançou pela primeira vez um "esquadrão de `drones` de assalto" contra HaKirya, um ataque realizado em linha com as operações do grupo, que foram lançadas em resposta aos bombardeamentos de Israel contra o território libanês.

O movimento libanês disse ainda que estas ações também fazem parte da sua resposta à morte de Hasan Nasrallah, o líder carismático que durante mais de três décadas liderou o Hezbollah até que Israel o assassinou, no final de setembro, num bombardeamento contra os subúrbios do sul de Beirute.

O novo secretário-geral do movimento xiita, Naim Qasem, reiterou que o grupo não deseja continuar a guerra e está aberto a negociar um cessar-fogo, mas ao mesmo tempo avisou que o Hezbollah está preparado para continuar a lutar durante meses.

Segundo o Governo libanês, mais de 3.300 pessoas morreram no Líbano, incluindo mais de 200 crianças, desde o início do conflito entre Israel e o grupo xiita, há pouco mais de um ano, qie se intensificou desde dezembro.