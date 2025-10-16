Israel confirma identificação de dois reféns devolvidos pelo Hamas

בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח את תנחומיי למשפחותיהם של ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש, ששבו ארצה לקבורה על אדמת ישראל.



ענבר נחטפה ממסיבת הנובה ונרצחה על ידי מרצחי חמאס ב-7 באוקטובר, ומחמד נפל בקרב לאחר שהגן בגבורה עילאית על חיילי וחיילות האוגדה.



איברהים וסאלם, אביו ואחיו של… pic.twitter.com/YTXYPaH4fK — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 16, 2025

Para Benjamin Netanyahu, "a organização terrorista Hamas deve honrar os seus compromissos com os mediadores e devolver (todos os reféns mortos) como parte da implementação do acordo. Não faremos concessões".

Hamas pede apoio especializado

Mais dois corpos foram entregues na noite de quarta-feira, depois de o Hamas já ter devolvido os restos mortais de sete dos 28 reféns mortos conhecidos – juntamente com um oitavo corpo que, segundo Israel, não era de um ex-refém.

Ajuda humanitária aguarda para entrar em Gaza

Israel bloqueou repetidamente a entrada de ajuda em Gaza durante o conflito, o que gerou acusações de que usou a fome como arma de guerra. Foi declarado um estado de fome em partes do território em agosto.

Israel tinha avisado anteriormente que poderia manter Rafah fechada e reduzir a ajuda ao enclave palestiniano, uma vez que o Hamas, segundo a agência, estava a devolver os corpos dos reféns mortos muito lentamente, sublinhando os riscos para um cessar-fogo que interrompeu dois anos de guerra devastadora e resultou na libertação de todos os reféns vivos detidos pelo Hamas.

Mais de 15 mil doentes aguardam retirada de Gaza



Durante o conflito, mais de sete mil doentes foram retirados de Gaza, tendo o Egito assumido mais de metade deles.

"Ver os registos médicos destes doentes, estar em contacto direto com estas crianças e depois saber que as perdeu por causa de todos estes desafios e dificuldades, é realmente doloroso", sublinhou.





c/ agências