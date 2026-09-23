"Isto é um absurdo". Montenegro pede "sentido de responsabilidade" para pôr fim à guerra no Médio Oriente

Elogios a Guterres, “a grande referência moral”

O primeiro-ministro português vincou esta quarta-feira que “estamos todos a ser prejudicados” pelo conflito no Médio Oriente e disse desejar que possa ser restabelecido um memorando de entendimento para pôr fim ao “absurdo”.Luís Montenegro falou aos jornalistas em Nova Iorque após um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres., disse o primeiro-ministro. Questionado sobre se a crítica inclui Donald Trump, Montenegro respondeu que “inclui todos”.“Isto é um absurdo. Nós estamos todos a ser prejudicados”, frisou, apelando a “um sentido de responsabilidade geral que integra todos, não deixa ninguém de fora”.“O meu desejo é que seque possa servir os interesses das partes conflituantes”, acrescentou.Luís Montenegro disse desejar uma solução para o Médio Oriente mas também para a Ucrânia, “onde a nossa preocupação se mantém relativamente ao processo de obtenção de uma paz justa e duradoura”.Questionado pela jornalista Cândida Pinto, da RTP, sobre qual o alinhamento do Governo português com a Administração de Donald Trump, Montenegro respondeu queO Governo português deseja que esse momento “possa ser alterado o quanto antes com um equilíbrio entre continentes e nações que evite conflitos e que evite que os cidadãos (…) estejam comprimidos como estão hoje, a sofrer os inconvenientes da falta de capacidade de entendimento”.Montenegro afirmou ainda que o presidente Trump, na sua intervenção de ontem na Assembleia-Geral da ONU, “acabou por corroborar as posições que tinha assumido anteriormente”, que “não são propriamente novidade”.Na visão do primeiro-ministro,, já que revela “um equilíbrio efetivo”.Luís Montenegro considerou ainda que o secretário-geral das Nações Unidas é hojeO primeiro-ministro louvou o esforço que António Guterres tem feito “para garantir o cumprimento do direito internacional” e “a preocupação com os grandes desafios da humanidade para o futuro”, entre os quais o da Inteligência Artificial.As Nações Unidas “infelizmente nem sempre têm alcançado” o objetivo de aproximar as nações com posicionamentos divergentes, lembrou, mas, e em particular de membros permanentes do Conselho de Segurança”, o que considera “preocupante”.Montenegro adiantou também que“Estamos nesta fase a fazer a apreciação desse processo. Há candidatos que estão pré-anunciados, há outros que deixaram de estar”, afirmou. “Quando sentirmos que esse processo está estabilizado tomaremos a nossa decisão”.