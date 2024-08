Líbano anuncia morte de sete pessoas em ataque israelita

Segundo o Governo libanês, o ataque israelita à aldeia de Tayr Harfa fez três mortos, que seriam combatentes do Hezbollah, segundo uma fonte próxima deste movimento paramilitar pró-iraniano, que não clarificou o local exato das mortes.

O Exército israelita, por sua vez, informou que os seus aviões tinham eliminado membros de uma "célula terrorista que planeava disparar projéteis" a partir da região de Tayr Harfa.

Quatro outras pessoas, incluindo uma criança de sete anos, foram também mortas em três outros ataques israelitas no sul do Líbano, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O Hezbollah anunciou hoje que tinha como alvo a base militar de Meron, no norte de Israel.

O grupo pró-iraniano afirma ter realizado ataques contra Israel para apoiar o seu aliado palestiniano, o Hamas.

Os receios de este conflito degenerar numa guerra regional têm aumentado desde a morte de um líder militar do Hezbollah no final de julho, vítima de um ataque israelita no Líbano, e desde a morte no Irão do antigo líder político do Hamas.

Desde o início do conflito em Gaza, em outubro passado, já morreram 600 pessoas no Líbano, incluindo 386 combatentes do Hezbollah, mas também pelo menos 131 civis.