Madleen. Navio com ativistas chegou a porto israelita após apreensão

Na Suíça, cerca de 300 manifestantes pró-palestinianos bloquearam temporariamente os carris em estações rodoviárias de Genebra e Lausanne. Segundo o jornal La Tribune de Genève, o movimento ganhou força de forma espontânea nas redes sociais após a apreensão do navio Madleen pela Marinha israelita.







Francesca Albanese, exortou esta segunda-feira a comunidade interncional a desafiar o bloqueio marítimo de Israel em torno de Gaza.



"Todos os portos do Mediterrâneo devem enviar barcos com ajuda, solidariedade e humanidade para Gaza. Vão navegar juntos — unidos, serão imparáveis", afirmou Albanese num vídeo compartilhado na rede social X.

As forças israelitas apreenderam o barco de ajuda humanitária que seguia para Gaza e detiveram os ativistas que se encontravam a bordo. A viagem, organizada pelo grupo Flotilha da Liberdade, procurava sensibilizar para a situação no enclave palestiniano, onde persiste um bloqueio de longa data no acesso à ajuda humanitária.. O navio transportava ajuda humanitária para Gaza e navegava sob bandeira do Reino Unido quando foi apreendido.“Estes cidadãos navegavam pacificamente ao abrigo do Direito Internacional, em águas internacionais, e Israel raptou-os à força”, disse Huwaida Arraf, cofundadora do Movimento de Solidariedade Internacional e organizadora da Flotilha da Liberdade, à Al Jazeera. “Isto foi feito, como afirma Israel, para ‘manter a reclusão marítima de Gaza’ – algo que não tem autoridade para fazer.”Arraf criticou também o Governo britânico por não ter emitido uma condenação veemente da apreensão e pediu à comunidade internacional pela condenação deste ato.Os 12 ativistas continuam detidos pelas autoridades israelitas e devem ser deportados nos próximos dias.Na publicação , Telavive refere-se pejorativamente à embarcação como “Iate das Selfies”.Seis dos 12 ativistas a bordo do navio apreendido pelo exército israelita são franceses. Dois deles são jornalistas: Omar Faiad, que trabalha para o canal qatari Al-Jazeera, e Yanis Mhamdi, que trabalha para o meio de comunicação online Blast, de acordo com um comunicado da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que "condena veementemente a [sua] detenção (...) pelo exército israelita"., declarou o presidente Emmanuel Macron na segunda-feira, denunciando o bloqueio humanitário a Gaza como um "escândalo".Esta segunda-feira, milhares de pessoas saíram à rua em Paris e em várias cidades francesas numa demonstração de apoio aos ativistas.O partido de esquerda radical La France Insoumise (LFI) afirmou ter 150 mil manifestantes em França, incluindo 50 mil em Paris, e "quase 200 manifestações" em todo o país.