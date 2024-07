Sete feridos ligeiros em explosão no centro de Telavive

O exército declarou estar a investigar um possível "ataque aéreo".

"As forças policiais chegaram ao local e estão a inspecionar a zona em busca de objetos suspeitos (...) Foram tratadas sete pessoas com ferimentos ligeiros", declarou a polícia em comunicado.

As autoridades pediram "aos residentes para que respeitem as instruções de segurança e não se aproximem nem toquem em destroços ou estilhaços que possam conter explosivos".

O serviço de emergência Magen David Adom (Estrela Vermelha de David) indicou que duas pessoas foram levadas para o hospital, um homem de 37 anos e uma mulher de 25 anos, que se encontram totalmente conscientes e com ferimentos de estilhaços nas extremidades e no ombro, de acordo com a agência de notícias Europa Press.

Um residente do centro de Telavive disse à agência de notícias France-Presse ter sido acordado por uma forte explosão: "tudo tremeu".