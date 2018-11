Trabalhadores da Google em protesto

Milhares de empregados da gigante tecnológica Google protestaram contra o assédio sexual e a gestão interna das denúncias. Destaca-se o caso de Andy Rubin, cofundador do sistema operativo Android, obrigado pela administração a abandonar a Google em 2014, mas que recebeu uma indemnização de cerca de 90 milhões de dólares. A Google já despediu 48 pessoas nos últimos dois anos, mas os organizadores do protesto exigem processos transparentes e com critérios.