Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Notícias
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP3
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2025
Imagem do dia
Quer partilhar este artigo?
cancelar
País
Quer partilhar este artigo?
cancelar
País que arde
Jorge Esteves - RTP
Jorge Esteves - RTP
País
País que arde
Jorge Esteves - RTP
Pelas 4h15 desta terça-feira, mais de 1.700 operacionais enfrentavam os quatro incêndios que mais preocupação suscitavam em Portugal continental: Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço.
Mais Imagens do dia
País que arde
País
Dias tórridos
País
Bailado aéreo na Hungria
Cultura
Contra Milei
Mundo
mais imagens do dia