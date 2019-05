O secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, assiste das galerias do Parlamento à votação do texto final enviado pela Comissão de Educação e Ciência relativo às Apreciações Parlamentares do BE, PCP e PSD que "mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente".