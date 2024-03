"A vitória está cada vez mais próxima", diz Pedro Nuno no final de uma arruada em Setúbal

No final de uma caminhada pelo centro histórico de Setúbal, em que esteve acompanhado pela cabeça de lista do PS por este círculo eleitoral, a governante Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos subiu a um canteiro para apelar, de megafone na mão, à mobilização das centenas de pessoas que o escutavam.

"O dia de 10 de março é um dia muito importante para o futuro de Portugal e nós temos de estar lá em força: os nossos apoiantes, amigos, familiares, vizinhos, para uma grande vitória que está cada vez mais próxima", defendeu, apelando a que o país não "ande para trás nem um passo".

Ao longo da arruada, em que também participaram os ministros Duarte Cordeiro, João Gomes Cravinho e João Costa - nenhum candidato a deputado nestas legislativas -, Pedro Nuno Santos percorreu as ruas históricas de Setúbal distribuindo rosas, e ficou várias vezes coberto por `confetis` que eram atirados das varandas.

Logo no início, o secretário-geral do PS foi abordado por Sara Aboobakar, uma criança de 13 anos que já tinha interpelado António Costa numa arruada também em Setúbal, na campanha para as legislativas de 2022, pedindo-lhe que o convidasse para a tomada de posse do Governo.

Na altura, o chefe do executivo tinha-lhe pedido o número de telemóvel e cumpriu a promessa, tendo Sara assistido à entrada em funções do Governo de maioria absoluta, no Palácio da Ajuda no dia 30 de março de 2022. Desta vez, a criança dirigiu-se a Pedro Nuno Santos para lhe agradecer.

"Eu vim agradecer ao PS pelo trabalho que tem feito, nomeadamente nos manuais escolares e no passe gratuito para os estudantes. Eu espero que as pessoas, no dia 10 de março, não se esqueçam disto e votem no PS", disse, emocionada.

Ao longo do percurso, Pedro Nuno Santos ouviu várias promessas de voto e de felicidades, e foi respondendo "vamos trabalhar para ganhar as eleições". Aos jornalistas, o líder do PS disse que "tem sido extraordinário o apoio dos portugueses".

"Têm sido uma loucura os últimos dias. A adesão das pessoas à nossa campanha tem sido extraordinária", referiu, enquanto cumprimentava uma idosa.

Sobre a presença de António Costa esta noite num comício na Aula Magna, em Lisboa, Pedro Nuno Santos disse que "é boa", e rejeitou que o primeiro-ministro esteja a ofuscar a sua campanha.

"Nós somos um partido unido, que trabalha sempre em conjunto. Sempre foi assim. O PS é assim, é um partido que se une sempre pelo país, pelos portugueses", afirmou.

Nas últimas eleições legislativas, em 2022, o PS obteve 45,73% dos votos, em Setúbal, conquistando 10 dos 19 mandatos em disputa - o PSD obteve três, seguido pela CDU, com dois.