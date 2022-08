Autoridades acusam de tentativa de assassínio atacante de Salman Rushdie

O ataque ocorreu na sexta-feira, no palco do Chautauqua Institution, um centro cultural situado no estado de Nova Iorque, onde Rushdie se preparava para discursar.

Matar, de 24 anos, vive no estado vizinho de Nova Jérsia e ainda não se sabe o motivo que o levou a agredir o escritor britânico, que se encontra hospitalizado e ligado a um ventilador.

"Temos estado em contacto com os nossos homólogos de Nova Jérsia, de onde é o atacante, para partilhar informação e para que nos ajudem a compreender melhor o planeamento e a preparação do ataque", indicou o gabinete do procurador distrital do condado de Chautauqua, a norte de Nova Iorque, noticiou a agência Efe, citando os `media` locais.

"Tentaremos ser o mais transparentes possível, sem comprometer o caso", acrescentou.

Salman Rushdie incendiou parte do mundo muçulmano com a publicação, em setembro de 1988, do livro "Os Versículos Satânicos", levando o fundador da República Islâmica do Irão, ayatollah Rouhollah Khomeini, a emitir uma "fatwa" (decreto religioso) em 1989 pedindo a sua morte.