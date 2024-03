Cotrim de Figueiredo adverte que AD sozinha não vai conseguir mudar o país

"A AD sozinha não vai mudar Portugal a sério, a AD sozinha não vai fazer suficientemente diferente porque lhe falta alguma coisa e falta alguma coisa que só a Iniciativa Liberal lhe pode dar", atirou o cabeça de lista da IL para o círculo da Europa.

Num jantar comício em Lisboa, e perante uma sala cheia, João Cotrim de Figueiredo, que começou o discurso a elogiar o atual líder do partido, Rui Rocha, afirmou que para mudar um país a sério é preciso trazer para a ação política algo mais do que aquilo que tem sido apresentado pelos "partidos do costume".

"E eu digo-vos que esse algo mais é uma combinação, uma combinação que eu diria imbatível e que só a Iniciativa Liberal tem que é a nossa cabeça, as nossas mãos e o nosso coração", frisou.

E, na justificação, o ex-dirigente liberal afirmou que um país muda-se a sério com cabeça, ou seja, com ideias novas que possam tomar o lugar das ideias gastas, algo que, acrescentou, falta à AD.

"A AD não traz ideias verdadeiramente novas, quem traz ideias novas para pôr o país a crescer e a funcionar é a Iniciativa Liberal", garantiu.

João Cotrim de Figueiredo sustentou que um país se muda a sério "com mãos" porque é preciso muito trabalho e muita competência para propor aquilo que "já se provou que funciona noutros países liberais".

"Tenho que dizer que também isto falta à AD porque não demonstra a determinação e a coragem suficiente", considerou.

Quanto ao coração, o antigo presidente da IL vincou que uma mudança a sério do país implica apelar com o coração ao melhor que os portugueses têm, mostrar que se confia nas suas capacidades e não ceder ao conformismo.

"E à AD também falta isto, a AD não mostra ter este espírito, não mostra ter esta energia e quem tem posto coração e alma nesta campanha tem sido a Iniciativa Liberal", frisou.

E dirigindo-se aos indecisos, João Cotrim de Figueiredo adiantou que "só há um partido em Portugal que tem cabeça, mãos e coração que é a IL".