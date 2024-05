CPLP quer reforço do ensino da língua portuguesa para uma educação de qualidade

O apelo foi lançado hoje em São Tomé pelo secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, no ato solene alusivo ao Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, assinalado no domingo, 05 de maio.

Para alcançar esse objetivo, Zacarias da Costa defendeu que, entre outras ações e iniciativas, "é necessário investir mais na formação de professores, na edificação de infraestruturas adequadas, na produção de materiais didáticos contextualizados e na implementação de políticas educacionais que promovam o ensino eficaz da língua portuguesa".

O secretário executivo da CPLP referiu que a língua portuguesa "evoluiu de maneira singular em cada Estado-membro da CPLP, refletindo as influências históricas, culturais e regionais distintas de cada localidade", considerando essa diversidade linguística como "um tesouro que enriquece" a Comunidade, "tornando o português uma língua pluricêntrica, com diversos centros de produção cultural e literária".

Zacarias da Costa considerou que, no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura, é importante refletir sobre os desafios e oportunidades enfrentados na promoção da língua portuguesa, tanto dentro como fora do espaço da CPLP.

"Internamente, os principais desafios incluem a necessidade de fortalecer o ensino da língua portuguesa, garantindo sua qualidade e relevância em todos os níveis educacionais. Além disso, devemos enfrentar o desafio de preservar a diversidade linguística e cultural dentro dos nossos próprios países, promovendo o respeito e a valorização das variantes do português", apontou.

"Externamente, temos a oportunidade de promover a Língua Portuguesa como uma língua global, aproveitando o seu crescente reconhecimento e influência internacional. Isso inclui o fortalecimento das relações culturais e educacionais com outros países e organizações, bem como o incentivo ao uso do português como língua de trabalho em fóruns internacionais e eventos académicos e culturais", disse Zacarias da Costa.

Este ano o Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP foi celebrado sob o tema "Juventude, Igualdade de Género, Digitalização e Desenvolvimento Sustentável -- Desafios para o Futuro da CPLP".

O secretário executivo da CPLP referiu que "os indicadores da língua portuguesa refletem a sua vasta presença global, com mais de 270 milhões de falantes, a sua oficialidade em nove países e o seu reconhecimento em 15 organizações internacionais", mas defendeu que "é crucial" ter "indicadores oficiais para acompanhar a sua evolução e impacto de maneira contínua".

Zacarias da Costa lembrou que a Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em São Tomé no ano passado, "reconheceu a urgência da atualização e disponibilização permanente desses indicadores".

"Ao tomarmos essa medida, reafirmamos o nosso compromisso com a promoção e proteção da língua portuguesa como um vetor estratégico e identitário fundamental e estruturante partilhado por todos os membros da nossa Comunidade", sublinhou Zacarias da Costa.

O ato solene do Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP foi presidido pela presidente do parlamento são-tomense, Celmira Sacramento, e contou com a presença do primeiro-ministro do arquipélago, Patrice Trovoada, e alguns membros do seu executivo, bem como da ministra da Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues, e da Guiné Equatorial, além de vários convidados, entre os quais agentes da cultura são-tomense.