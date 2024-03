Criança de 10 anos morre após ser atingida por charrua no concelho de Bragança

"À nossa chegada, a vítima já não estaria no local [da ocorrência], mas nas imediações. Não conseguimos precisar aquilo que aconteceu. A criança terá sido atingida por uma alfaia agrícola, uma charrua. Segundo a informação que tivemos hoje, terá falecido no Porto", disse Óscar Esménio, comandante dos bombeiros de Izeda.

O alerta foi dado este domingo cerca das 17:00. A vítima estaria a brincar num armazém onde estava guardada uma charrua, sem estar acoplada ao trator, que acabou por cair na zona do tórax da criança.

Segundo fonte hospitalar, à chegada do socorro, o ferido estava em paragem cardiorrespiratória, que foi revertida pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM que foi a primeira ajuda a chegar.

No local estiveram também os bombeiros voluntários da vila de Izeda. Deslocou-se ainda a Guarda Nacional Republicana (GNR), após comunicação do INEM, o que é um procedimento normal em ocorrências deste tipo.

A criança foi levada para o hospital de Bragança e depois transferida para o hospital de São João no Porto, via terrestre.

Por causa das condições meteorológicas na zona do Porto, não foi possível realizar o helitransporte, pelo que foi acionado o Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP), um serviço que se dedica ao transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre Unidades de Saúde, segundo descrito na página da internet do INEM.

A criança acabou por morrer durante a madrugada desta segunda-feira.

À Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde de São João confirmou a morte do menino de 10 anos, apontando que este deu entrada no centro hospitalar do Porto em estado "muto grave".

"O São João lamenta a confirmação do falecimento do menino de 10 anos, transferido do Hospital de Bragança para a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do São João em estado clínico muito grave", refere a resposta do hospital.

As autoridades competentes investigam agora o caso, para averiguar em que circunstância se deu o acidente.