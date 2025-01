Hezbollah rejeita prorrogar trégua no Líbano e exige retirada de Israel

"Não aceitamos a prorrogação do prazo de retirada israelita, nem por um dia", afirmou o líder do Hezbollah, num discurso transmitido pela estação de televisão Al-Manar, voz do grupo xiita libanês, onde avançou que Israel se deve "retirar após o prazo dos 60 dias" do cessar-fogo inicialmente acordado.

O líder do Hezbollah sublinhou ainda que a violação do acordo por Israel constitui a confirmação de que o Líbano necessita do movimento armado xiita, que considera que as suas acções são parte integrante da resistência à ocupação israelita do sul do Líbano.

"As violações do acordo de cessar-fogo confirmam a necessidade de resistência do Líbano", salientou Qasem.

Israel retirou-se da maior parte do setor oriental do Líbano, mas continua presente em várias partes do sudoeste do país, muito embora o acordo de cessar-fogo estipule a retirada das tropas israelitas do sul do Líbano e a retirada do Hezbollah a norte do rio Litani, cerca de 30 quilómetros a norte da fronteira com Israel.

Israel e o Líbano acordaram estender o prazo para a retirada das tropas israelitas do sul do território libanês até 18 de fevereiro, anunciou o Governo norte-americano.

"O acordo entre o Líbano e Israel, monitorizado pelos Estados Unidos, irá continuar em vigor até 18 de fevereiro", referiu a Casa Branca, acrescentando que os respetivos governos "irão iniciar negociações para o regresso de prisioneiros libaneses detidos depois de 07 de outubro de 2023".

Israel tinha pedido mais tempo para a retirada das tropas, além do prazo de 60 dias estipulado no acordo de cessar-fogo que suspendeu a guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah no final de novembro.