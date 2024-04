Morreu antigo deputado e eurodeputado do PCP Sérgio Ribeiro

Em comunicado, o Secretariado do Comité Central do PCP manifesta "profundo pesar" pela morte de Sérgio Ribeiro, transmitindo à sua família "os sentidos pêsames e a sua solidariedade neste triste momento".

Na nota, o PCP refere que Sérgio Ribeiro nasceu em 1935 e "desde jovem participou ativamente no associativismo estudantil no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa, de cuja Associação de Estudantes foi vice-presidente".

Posteriormente, aderiu ao PCP, em 1959, tendo integrado na clandestinidade a célula de economistas do partido, onde desenvolveu "diversas tarefas que o levaram ser preso pela PIDE duas vezes, no Aljube e em Caxias, tendo sido libertado deste cárcere a 27 de Abril de 1974".

"Participou no 2.º Congresso Republicano de Aveiro em 1969 e fez parte da Comissão Nacional do 3.º Congresso da Oposição Democrática, realizado em 1973 em Aveiro", lê-se na nota.

Após o 25 de Abril, Sérgio Ribeiro foi deputado à Assembleia da República nos anos 1980, além de ter sido consultor chefe da missão da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e outros países africanos, "tendo integrado a delegação portuguesa à Conferência Internacional do Trabalho em 1974", em Genebra, como delegado governamental.

"Foi igualmente deputado no Parlamento Europeu de 1990 a 1999, em 2004 e 2005, tendo sido Questor entre 1994 e 1999", refere o partido, que acrescenta que, enquanto eurodeputado, Sérgio Ribeiro integrou várias comissões e participou no intergrupo do Parlamento Europeu para as questões de Timor-Leste.

O PCP refere ainda que Sérgio Ribeiro foi membro das assembleias municipais da Amadora e de Ourém, fundou o Conselho Português para a Paz e Cooperação e integrou o Comité Central do PCP de 2000 a 2012. Escreveu ainda "diversos livros e artigos, fundamentalmente sobre economia política".

"Sérgio Ribeiro, destacado militante comunista, intelectual respeitado, com papel destacado na Revolução de Abril, teve uma vida inteiramente dedicada à luta e intervenção pela emancipação dos povos, pela democracia, o progresso social, a paz e o socialismo", destaca o PCP.

O partido acrescenta que o corpo estará hoje, a partir das 18:00, em câmara ardente no Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, em Atouguia, Ourém, de onde sairá às 14:00 de terça-feira para o cemitério do Entroncamento, onde será cremado às 16:00.