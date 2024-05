Praga convoca embaixador russo devido a ciberataques

"Decidi convocar o embaixador russo devido a ciberataques contra instituições e infraestruturas essenciais checas", declarou Jan Lipavsky à agência noticiosa AFP.

"Pedimos à Federação da Rússia que se abstenha desse comportamento, contrário às normas das Nações Unidas e às suas próprias obrigações", acrescentou.

Diversos países europeus, incluindo Alemanha e Polónia, afirmaram na semana passada terem sido alvo de ciberataques por parte de piratas informáticos russos apoiados por Moscovo.

A responsabilidade foi atribuída ao grupo APT28, também conhecido pela designação de "Fancy Bear", com supostas ligações ao GRU, o serviço de informações militares russo.

Berlim também acusou os serviços de informações russos de estarem na origem de um "intolerável" ciberataque em 2023 contra membros do Partido Social-democrata alemão (SPD). Na sexta-feira, o Governo alemão anunciou ter convocado o encarregado de negócios da embaixada da Rússia sobre este caso.

O ministro do Interior checo, Vit Rakusan, declarou na semana passada que as infraestruturas do seu país registaram recentemente dezenas de ataques deste género.