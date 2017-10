Rui Rio rejeita proposta de Santana Lopes para 20 debates

Lusa23 Out, 2017, 15:10 | LUSA-INBOX

"Esta proposta de fazer 20 debates é uma proposta coerente com o estilo do meu adversário, mas desfasada do que eu entendo que devem ser estes três meses que temos pela frente", refere Rui Rio, numa nota escrita enviada à Lusa na qual defende que a campanha não deve "ser transformada num espetáculo ambulante pelo país fora".

Na mesma nota, Rui Rio acusa Santana Lopes de, na apresentação da sua candidatura, no domingo em Santarém, ter referido "indiretamente algumas mentiras e meias verdades" a seu respeito.

"Não são precisos 20 debates para que a verdade possa ser facilmente reposta", disse, sem esclarecer na nota, contudo, em que moldes aceitaria debater com Pedro Santana Lopes.

O antigo primeiro-ministro sugeriu no domingo às diferentes distritais e organizações regionais do partido que promovam debates com ele e o seu rival na corrida às diretas de janeiro, Rui Rio.

"Não faço desafios a ninguém, mas gostaria que as distritais do partido e as organizações regionais, organizassem cada uma um debate", sustentou Pedro Santana Lopes.