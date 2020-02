242 mortos nas últimas 24 horas na província chinesa de Hubei

A Comissão Provincial de Saúde de Hubei (centro do país) indicou que o número de mortos na província é agora de 1.310.

O número de mortos registado nas últimas 24 horas em Hubei ultrapassa o anterior recorde de mortes ocorrido em 10 de fevereiro (103 mortes).

A Comissão Provincial de Saúde indicou que o aumento do número de casos é devido a uma nova definição mais ampla de infeção.

Nas últimas 24 horas, até à meia-noite de quarta-feira (hora local), as autoridades registaram mais 14.840 novos casos da infeção em Hubei, cuja capital é Wuhan.

Os novos casos e mortes fazem com que o novo balanço na China seja de 1.350 mortes e 60.000 infeções no total.

Uma radiografia ao tórax dos casos suspeitos pode ser considerada suficiente para diagnosticar o vírus, em vez de testes padrão de ácido nucleico, disseram as autoridades, citadas pela agência de notícias France Presse.

Esta nova metodologia torna possível fornecer um tratamento aos pacientes "o mais rapidamente possível" e "ser consistente" com a classificação usada nas outras províncias chinesas, explicou.

"A nossa compreensão da pneumonia causada pelo novo coronavírus está a aprofundar-se e estamos acumular experiência em diagnóstico e tratamento", sublinhou.

O especialista David Heymann, professor na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, explica à BBC que a China "está a mudar a definição do que a doença realmente é".

Entretanto, o secretário do Partido Comunista em Hubei, Jiang Chaoliang, foi substituído no lugar pelo chefe do partido de Xangai, Ying Yong. O chefe do partido da capita daquela província, Wuhan, também já foi despedido.

É a primeira grande mudança de responsáveis do partido desde o início do surto. Na terça-feira, Pequim já tinha afastado o diretor da Comissão de Saúde de Hubei, Liu Yingzi, e o secretário do Partido Comunista na mesma comissão, Zhang Jin.

c/ Lusa