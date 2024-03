À beira de uma guerra civil. O que se está a passar no Haiti?

O Haiti está atualmente sob estado de emergência depois de vários gangues terem lançado uma onda de violência, no início do mês.Desde então, Henry, de 74 anos, tem liderado o país de forma oficialmente interina.Aproveitando a ausência do primeiro-ministro no início do mês, que estava numa viagem ao Quénia, os gangues lançaram o caos, atacando várias infraestruturas, incluindo esquadras de polícia e escritórios governamentais.A fuga levou a uma nova escalada de violência no país, que já provocou mais de 17 mil deslocados, e obrigou à imposição do estado de emergência na zona da capital.Desde então, várias pessoas têm sido mortas e todos os dias são encontrados corpos nas ruas.Numa reunião de emergência realizada no mesmo dia do anúncio da renúncia, com representantes do Haiti, da ONU e dos Estados Unidos, entre outros, a Comunidade das Caraíbas (Caricom) e os seus parceiros encarregaram os partidos políticos haitianos e o setor privado do país de criarem as autoridades de transição.Mas as negociações para formar este órgão de sete membros votantes atrasaram-se, especialmente devido a divergências internas.

Renúncia de Henry “não importa”

O anúncio da renúncia de Ariel Henry pouco fez, no entanto, para acalmar os líderes dos gangues, que também contestam a intervenção externa nos assuntos do Haiti e defendem a independência e a soberania nacional."Vi os países da Caricom a decidirem pelo povo haitiano. Continuaremos a luta pela libertação do Haiti", disse.

O envio desta missão foi aprovado em outubro pelo Conselho de Segurança da ONU, mas o seu envio continua pendente.

À medida que a insegurança aumentou, a presença internacional no Haiti diminuiu.No fim de semana, a República Dominicana – que partilha a ilha de Hispaniola com o Haiti – retirou dezenas dos seus cidadãos de helicóptero, enquanto a agência estatal de notícias PNA das Filipinas disse que iria repatriar pelo menos 63 dos 115 cidadãos.O Haiti, um dos países mais pobres do mundo, enfrenta agora uma escassez cada vez maior de alimentos."A população haitiana foi apanhada no meio do fogo cruzado", disse a chefe da UNICEF Catherine Russel, advertindo que "os espaços para as crianças foram transformados em campos de batalha".