A primeira "selfie" de Kim Jong-un

Vivian Balakrishnan Jalanjalan #guesswhere?

Ong Ye Kung Guess where? Honored to be able to show Singapore to our special guest.

A fotografia foi partilhada nas redes sociais do ministro de Negócios Estrangeiros de Singapura, Vivian Balarishnanm, à esquerda na imagem.O ministro de Educação da Singapura, Ong Ye Kung, à direita, também publicou umacom Kim Jong-un, que divulgou depois no Facebook.Kim Jong-un encontrou-se com Donald Trump nesta terça-feira para discutir o futuro do programa nuclear e as relações com os Estados Unidos da América. Este foi o primeiro encontro entre um presidente dos EUA e um líder norte-coreano desde o final da Guerra da Coreia (1950-53).